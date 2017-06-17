Dünya şampiyonu milli boksör Mustafa Genç Cizre’de gençlerle buluştu

Aynı zamanda Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Mustafa Genç Cizreli genç sporcularla bir araya gelip tecrübelerini paylaştı. Öğretmen Evi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide Cizreli sporcularla bir araya gelen Mustafa Genç, söyleşide genç sporculara; spor yapmanın yararları, sporda başarının sırları, sporcu ahlakı, sporun insan hayatını ve kariyerine verdiği olumlu etki ve diğer konularda geniş bir biçimde bilgi verip, boksa nasıl başladığını ve dünya şampiyonluğuna kadar uzanan başarı öyküsünü anlattı. 150 genç sporcunun katıldığı söyleşi soru cevap faslı ile sona erdi.

Söyleşi sonunda Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında sportif alanda işbirliği protokolü imzalandı. Düzenlenen protokol ile Şırnak genelinden seçilecek olan sporcuların Ordu ilinde misafir edileceği belirtildi.

Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci genç sporcularla yapmış olduğu söyleşi ve Cizreli çocuklara göstermiş olduğu ilgiden dolayı 1994 Dünya Gençler Boks Şampiyonu ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’e teşekkür edip, Şırnak ilinin simgesi Hz. Nuh (AS) gemisi maketi ve çeşitli hediyeler takdim etti.