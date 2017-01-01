Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Şırnak Şubesi, ilk divan kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Cizre Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıya, Şube Başkanı Abdullah Çatı, ilçe yöneticileri ve sendika üyeleri katıldı. Gündemdeki konuların ele alındığı divan kurulunda konuşan Şube Başkanı Çatı, “Bizim düşmanımız, cehalet, zaruret ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı eğitim, sanat ve ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Avrupa zalimleri, Asya münafıkları ve kuklaları FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C’ye karşı mücadele veriyoruz. Türkiye sorunlara çözüm bulmaya, dayatılanı değil, kendi iradesiyle yol haritası çizmeye başladı. Terör koalisyonuna karşı büyük bir mücadele yürüyor. İşte bunun için Türkiye hedef oluyor. Batılı ülkeler, terörü lanetlemek yerine destekliyor. Türkiye’ye karşı tavır alarak yaptırım uygulamaya çalışıyor. Terörü teşvik edenler bizi tehdit etmeye çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Adaletli bir dünyanın inşası için anahtar Türkiye’dir” dedi.