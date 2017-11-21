Eğitimlerini tamamlayan 75 genç girişimci sertifikalarını aldı

İş fikirleri, iş kurmak ve iş geliştirmek isteyenlere yönelik Cizre Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle başlatılan kursu tamamlayan kursiyerlere sertifikaların verilmesi için tören düzenlendi. Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda gerçekleşen sertifika törenine Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Şırnak MYO Müdürü Vedat Sönmez, TSO Başkan Yardımcısı Abdurrahim Nur, ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, Ak Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan’nın yanı sıra kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile kursiyerler katıldı. Bölgede işsizliğin fazla olduğuna vurgu yaparak genç girişimcilere hitaben konuşan Belediye Başkanı Faik Arıcan, ”Bu sorun kamuya personel alımları ile halledilebilir, çözülebilir ama bunun yanında da özel işletmelerin, ticari kuruluşların yörede artmasının da bu sorunu bertaraf edeceğini düşünüyorum. İlçemize ticari işletmelerin gelmesi için davetimiz her zaman var. Onlara gerek organize sanayi bölgesinde ve gerekse belediye olarak gerekli alt yapı hizmetlerini vermeye hazırız. Ülkemizdeki tüm işletmeleri buraya davet ediyoruz. Ama bunun yanında da her işletme buradaki istihdam sorununu çözebilecek yapıda, güçte değildir. O zaman bizim vatandaşlarımızı devletimizin sağladığı imkanlarla bilgilendirip bu imkanlardan faydalanmasını sağlamamız lazım. Yapılan bu kur ve bu projede bu kapsamdadır" dedi.

Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Yar. Doç. Dr. Vedat Sönmez ise, girişimcilik faaliyetinin ülke kalkınmasında refahın artmasında ve istihdam oluşturmada büyük bir etkisinin bulunduğu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından eğitimlerini başarı ile tamamlayan 75 kursiyere sertifikaları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, TSO Başkan Yardımcısı Abdurrahim Nur, ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu,Ak Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan tarafından verildi.