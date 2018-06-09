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09 Haziran 2018 14:56

Emine Erdoğan’ın başlattığı seferberlik Cizre’de meyvelerini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan “okuma-yazma” seferberliği kapsamında, Şırnak’ın Cizre ilçesinde açılan okuma-yazma kursunun ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Emine Erdoğan’ın başlattığı seferberlik Cizre’de meyvelerini verdi

09 Haziran 2018 14:56


Cizre Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında açılan okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika dağıtım programı düzenlendi. Sertifika töreni ile ilgili kısa bir açıklama yapan Cizre Halk Eğitim Müdürü Ahmet Gümüş, "Okuma-yazma seferberliği kapsamında Cizre Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 220 kursta eğitim gören 2 bin 220 kursiyerden bin 20’si eğitimlerini başarıyla tamamlayarak okur-yazar oldular. Tabiî ki bu Cizre nüfusu için çok büyük bir rakamdı ve beklemediğimiz verilere ulaştık. Bu kampanya Cizre’de ciddi anlamda okur-yazarlık atılımı sağlandı. Bu kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanımıza ve eşi Emine Erdoğan hanımefendiye bütün kursiyerlerim adına teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza dağıttığımız sertifikalar birinci kademe sertifikalarıydı. Allah’ın izni ile bu birinci kademe sertifikası alan vatandaşlarımızın başvurularını alarak ikinci kademe okur-yazarlık eğitimlerimizi devam ettirerek bu vatandaşlarımızın ilkokul mezunu olmalarını sağlayacağız. Bu anlamda emeği geçen Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’a, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke’ye, bütün okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve kadın destek evi yöneticilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Birinci kademe okuma-yazma kurusunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş tarafından verildi.




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