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Engelli vatandaş merdivenleri çıkamayınca, kaymakam indi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Hükümet Konağının fiziki şartlarını görüşmek için kaymakamı ziyaret etmek isteyen Silopi Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SENYADER) Başkanı İdris Kalenderoğlu merdivenleri çıkamayınca, Kaymakam Sezer Işıktaş aşağı inerek, kendisiyle görüştü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hükümet Konağının fiziki şartlarını görüşmek için kaymakamı ziyaret etmek isteyen Silopi Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SENYADER) Başkanı İdris Kalenderoğlu merdivenleri çıkamayınca, Kaymakam Sezer Işıktaş aşağı inerek, kendisiyle görüştü.


Silopi'de Hükümet Konağı'nın fiziki şartlarını görüşmek için kaymakamı ziyaret etmek isteyen SENYADER Başkanı İdris Kalenderoğlu, engeli nedeniyle merdivenleri çıkamadı. Durumdan haberden olan Kaymakam Sezer Işıktaş, aşağı inerek, Kalenderoğlu ile kaymakamlık bahçesinde görüştü. Görüşmede, Hükümet Konağına engellilerin rahat girip çıkabilmesi için çalışma yapılacağını belirten Kaymakam Işıktaş, engellilere büyük önem verdiklerini ifade etti.


SENYADER Başkanı İdris Kalenderoğlu ise, kaymakamlığa merdivenler yüzünden çıkamadıklarını belirterek, “İlk gün 09.00'da kaymakamlık bahçesine geldim ancak kaymakamın makamına çıktığını korumalardan öğrendim ve sonra geri döndüm. Ertesi gün 08.30'da kaymakamlık bahçesinde kaymakamı beklemeye başladım. Ancak polislerden Kaymakamın makamına geçtiğini öğrendim. Daha sonra kardeşimi yukarıya gönderdim durumu kaymakam beye anlatmış. Kaymakam duyar duymaz hemen makamından gelerek ziyarete geldi.


Bu durumda çok sevindim. Gerçekten çok iyi bir kaymakamımız var. Kendisi ile olumlu bir görüşme yaptım. Bizimle yakından ilgilendi” dedi.

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