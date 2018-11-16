Engelliler Kaymakam Arıcan'ı ziyaret etti

Cizre Engelsiz Hayat Derneği ve Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği başkan ve üyeleri Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Arıcan, engellilerin kaymakamlık ve belediye olarak her zaman yanlarında olduğunu ve desteklediklerini belirterek, “İnşallah ilçemizi en kısa zamanda engellilerimizin rahatça yaşamlarını sürdürebileceği bir kente dönüştüreceğiz. Sizlerde takdir edersiniz ki bu tarz çalışmalar ciddi planlama ve alt yapı yatırımları gerektirdiğinden biraz zaman alıyor. Yılmadan, ısrarla bu konuda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.