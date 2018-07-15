Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:28

Eriyen asfalta yapışan çekirgeyi vatandaş kurtardı

Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde sıcaktan eriyen asfalta yapışan çekirgeyi yoldan geçen vatandaş kurtardı.

Eriyen asfalta yapışan çekirgeyi vatandaş kurtardı

15 Temmuz 2018 14:28


Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesi yakınlarında yolda aracıyla seyreden Sami Gökçe, yol üzerinde ilginç bir çekirge türüne rastladı. Aracından inen ve çekirgeyi daha yakından görmek için yaklaşan Gökçe, çekirgenin asfalta yapışmış olduğunu gördü. Çekirgeyi yapıştığı asfalttan kurtaran Gökçe, “Bu büyüklükte çekirge türünü ilk defa gördüğüm için daha yakından bakmak istedim. Yaklaşınca hareket edemediğini ve yola yapıştığını fark ettim. Yapıştığı asfalttan kurtardıktan sonra tekrar doğaya bıraktım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç