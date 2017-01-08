Ev bulamayan Şırnaklı aile ahıra yerleşti

Sokağa çıkma yasağının kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta ev ve iş yerlerini taşıyacak yer bulamayan 9 nüfuslu Kaya ailesi ahıra yerleşti. Aile, elektrik ve suyun olmadığı ahırda yaşam mücadelesi veriyor.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon nedeniyle 14 Mart 2016’da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sonra 14 Kasım’da kısmi olarak kaldırıldığı Şırnak’ta birçok aile gibi 9 nüfuslu Kaya ailesi de yıkılan ev ve iş yerlerini taşıyacak yer bulamadı. Günlerce kendilerine uygun yer arayan aile, eşyalarını bir ahıra taşıyarak burada yaşamaya başladı. Ahırın bir bölümü ev, bir bölümünü iş yeri olarak kullanan aile, bir bölümünü de büyükbaş hayvanlara ayırdı. Aile, elektrik ve suyun olmadığı ahırda yaşam mücadelesi veriyor.

Sokağa çıkma yasağından önce Yeni Mahalle’de ikamet ettiklerini anlatan Mehdi Kaya, 14 Kasım’da kente döndüklerinde kiralık olarak kullandıkları ev ve iş yeri sahipleri tarafından yerlerinden edildiklerini belirtti. Kentte kendilerine uygun bir yer bulamadıkları için daha önce ahır olarak kullanılan tek katlı bir yapıya yerleştiklerini anlatan Kaya, 1,5 aydır elektrik ve suyun olmadığı ahırda yaşam mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

Eşi Cevahir Kaya ise, 7 çocuğu ve bir yeğeni ile birlikte ahırda yaşadıklarını belirterek, “Ne elektrik var, ne su var. Harap olduk. Temizlik yapamıyoruz. Çocuklarım hep enfeksiyon kaptı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çocuklar akşamları derslerini çalışamıyor, ödevlerini yapamıyor. Çamurlu yolda çocuklar gidip geliyor. Biz yardım falan istemiyoruz. Sadece elektrik istiyoruz. Çocuklar olmazsa her şekilde yaşanır ama olmuyor, böyle yürümüyor” dedi.