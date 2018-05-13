Evi çöken anne yetkililerden yardım bekliyor

Toprak olan ev yağan yağmura daha fazla dayanamayarak çöktü. Olayda her hangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Balveren Belde Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu’nun talimatı ile evde incelemede bulunan belediye ekipleri çöken evi tahliye etti. Tek başına 11 çocuğu büyüten Meryem Erkan, geçici bir süreliğine akrabalarının yanına yerleştirildi. Olayı duyan Turan Bedirhanoğlu’nun anında müdahale etmesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Erkan, “Son bir haftadır çok yağmur yağdı. Benim evimde toprak bir ev ve yağan yağmura daha fazla dayanamadı ve çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Evimin çöktüğünü duyan Belediye Başkanımız hemen bir ekip gönderdi. Anneler gününde bana ve çocuklarıma sahip çıkan Başkanımız Turan Bedirhanoğlu’na ne kadar teşekkür etsem azdır” şeklinde konuştu.

Maddi durumunun kötü olduğunu ifade eden Erkan sözlerine şöyle devam etti;

“Maddi durumum çok kötü. Eşimden kalan bu evden başka hiçbir şeyim yok. Çocuklarımla birlikte burada kalıyoruz. Dağlardan toplayarak sattığım bitkilerden gelen para ile geçimimizi sağlıyoruz. Kira ödeyecek gücüm yok. Benden ayrı olan çocuklarımın hepsi de şuanda kirada ve içerisinde oturdukları evlerde çok küçük olduğu için onların yanında da kalamıyorum. Devlet büyüklerimizden ricam bana sahip çıkmalarıdır. Allah Belediye Başkanımız Turan Bedirhanoğlu’ndan razı olsun. Büyüklüğünü anneler gününde bana gösterdi. Biliyorum ki bana sahip çıkacaktır ve sokakta kalmama izin vermeyecektir” dedi.

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