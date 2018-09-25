Film projesi için döndü, öğretmenleri doğuya davet etti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 yıl öğretmenlik yapan ve 2014'te İstanbul'a tayini çıkan Pınar Demiray, film projesi için döndüğü ilçede meslektaşlarını doğuda görev yapmaya davet etti.

Silopi ilçesi Çukurca köyünde 4 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 2014'te İstanbul'a tayını çıkan Beden Eğitimi Öğretmeni Pınar Demiray, görev yaptığı ilçeye 5 yıl sonra sinema filmi projesi için döndü. Eski öğrenci ve velileriyle bir araya gelen Demiray, Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nu ziyaret etti. Yıllar sonra görev yaptığı bölgeye geri geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Demiray, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından bölgede huzur ortamının sağlandığını ifade etti. Meslektaşlarını doğuda görev yapmaya davet eden Demiray, devlet yetkililerin görevlerini en iyi şekilde yaptığına ve vatandaşlar ile aralarında bir gönül bağını gördüklerini dile getirdi.

Şırnak'a vefa borcu olduğunu anlatan Demiray, bunun için bir sinema projesi hayata geçirmek istediğini söyledi. Senaryosu kendisine ait olan “Cesaret” adlı sinema filminin konusunun vatan, hedefi insan olduğunu belirten Demiray, “Çukurca Ortaokuluna atanmamla birlikte hayatımda yeni bir sayfa açıldı. Hikayemizin başladığı yerdir Çukurca. Burada birçok şampiyonluklar elde ettim. Şırnak'ı yılın öğretmeni olarak temsil ettim. Benim bu halka bir vefa borcum var” dedi.

Filminde, milli birlik beraberlik temasını, komedi, aksiyon ve dramı bir araya getirerek anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Demiray, “Ben vatanım için bayrağımın dalgalandığı her yerde görevimi en iyi şekilde milli değerlere sahip çocuklar yetiştirerek yapıyorum. Hiçbir dil din ırk mezhep ayrımı yapmadan bu bayrak altında birlik beraberlik ile yaşanması gerektiğini vurguluyorum. Filmin de birçok çocuğumuzun, öğretmenimizin, insanımızın dikkatini çekeceğine inanıyorum çünkü cesaret her şeyden önemlidir. Aldığımız kararlarda cesur olmalıyız. Bakanımız Ziya Selçuk projelere destek veriyor ve ‘Sivri akıllara ihtiyacımız var, deli gömleğinizi yırtın' demişti. Ben ona istinaden Cudi Dağı'nın bir mezrasından sesleniyorum, hepimiz vatan için, geleceğimizin teminatı olan çocuklar için canla başla çalışmalı hayali olan bir nesil yetiştirmeliyiz” diye konuştu.