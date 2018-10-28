Fırtınadan etkilenen Beytüşşebap'ta yaralar sarılıyor

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir süren şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı tahribatın izleri siliniyor.

Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağmur ve fırtına sonucunda oluşan tahribatın izleri siliniyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı ve Belediyesi ile İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, gün boyu çalışarak vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. İlçe merkezindeki içme suyu şebekelerine karışan çamurlu su yüzünden içecek su bulamayan vatandaşlara Uludere ilçesinden getirilen vidanjörlerle içme suyu dağıtıldı. İlçeye bağlı Başaran köyünde de iş makinaları çalışma başlattı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit tutanakları tuttu. Telef olan arı kovanları çamur içinden çıkartıldı, moloz yığınları temizlendi. Taşarası köyünde de yaralar sarılmaya devam ediliyor.

“Çiftçilerimize destek çıkacağız”

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, yoğun bir çalışma içinde olduklarını kaydederek, “Günlerdir etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok yerde hasar meydana geldi. Ekiplerimiz anında müdahale etti. Şimdi yaralar sarılıyor. Hayat normale döndü. Zarar gören vatandaşlarımızın da zararını bir nebze olsun karşılamak için çaba sarf edeceğiz. Bir yandan sel, bir yandan şiddetli yağmur etkili olunca içme suyu şebekesine su karışmıştı. Bunun önlemini aldık. Tedbir amaçlı vatandaşların mağdur olmaması için de temiz su dağıttık. Köylerde ise tutanaklar tutuldu. Bal arı kovanları telef oldu. Çiftçilerimize destek çıkacağız inşallah” dedi.

DEDAŞ ekipleri ilçeyi elektriksiz bırakmadı

Üç gündür aralıksız yağan yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 60 noktada direk ve teller hasar gördü. Bir gecede tüm hasarı onaran DEDAŞ ekipleri, 26 köy ve ilçe merkezini elektriksiz bırakmadı. DEDAŞ Bölge Şefi Mesut Ataman, yağmur altında çalıştıklarını ifade ederek, “Ekiplerimiz 60 farklı yerde gece geç saatlere kadar çalıştı. Elektrikte bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Olayda zarar gören vatandaşların hasarını tespit etmek için jandarma ve kaymakamlık ekipleri tutanaklar tuttu.