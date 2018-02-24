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24 Şubat 2018 15:53

Gabar Dağı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda bir mağara içinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Gabar Dağı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

24 Şubat 2018 15:53


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada,“İlimiz merkez ilçesi Küpeli Dağı (Gabar) kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla 23 Şubat 2018 günü saat 16:30 sıralarında Akçay 6’ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Kılıç-3 operasyonu esnasında bir grup BTÖ mensubu ile sıcak temas sağlanmıştır. Akabinde derhal temas bölgesine Şırnak JÖH Tabur Komutanlığından ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığından unsurlar sevk edilmiş olup 1 mağara içerisinde tespit edilen teröristlerle çıkan çatışmada 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda; 3 adet Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı yanında bol miktarda mühimmat, EYP düzenekleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi.




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