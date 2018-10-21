Gençlik Merkezine malzeme desteği

Şırnak'ın Silopi İlçe Belediyesince Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezinde açılan kurslar için malzeme desteğinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Silopi Gençlik Merkezinde bir süredir çeşitli alanlarda açılan kurslara İlçe Belediyesince malzeme desteği yapıldı. Müzik dersi alan öğrencilere enstrüman desteği sunan belediye, gemi kursu için malzeme alımları da yaptı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın kendilerine sürekli destek çıktığını belirten Gençlik Merkezinde kurs alan öğrenciler, ihtiyaçları giderildiği için memnuniyetlerini dile getirdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Ayten Şimdi, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Işıktaş'ın talimatı doğrultusunda malzeme desteğinin Silopi Belediyesince yapıldığını söyledi. Şimdi, “Şu ana kadar 437 öğrencimiz aktif bir şekilde Gençlik Merkezinde kurs eğitimi görüyor. Bazı kurslarımız için malzeme ihtiyacımızın olduğunu belediyemize bildirdik. Kaymakam ve Belediye başkan Vekili Sezer Işıktaş, gereken ihtiyaçlarımız giderdi. Müzik kurslarımıza enstrüman, gemi kursumuza malzeme, satranç kursumuza satranç takımı, spor alanlarında açılan kurslarımıza spor malzemeleri ve diğer bütün kurslarımız için gereken ne ihtiyacımız varsa giderdi. Bu kapsam da gençlerimiz okul ders saatlerinin dışında Gençlik Merkezine gelerek çeşitli kurslarımızda eğitim görüyor. Vakitlerini boş işlerle geçirmiyorlar. Bizlere her daim desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Sezer Işıktaş'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.