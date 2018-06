Gençlik ve Spor Bakanı Bak: “Sporun gücü terörü yenecektir”

Bakan Bak, “Buranın gençleri, çocukları spor yapmak istiyorlar. Biz sporu bir barış dili olarak görüyoruz. Sporun gücü terörü yenecektir” dedi.

Şerafettin Elçi Havalimanında Bakan Bak’ı, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan karşıladı. Bakan Bak, daha sonra İdil ilçesine geçti. İdil’de yapılacak 3 bin kişilik futbol sahası alanında incelemelerde bulunan Bak, çocuklara spor malzemesi dağıttı.

Bakan Bak, İdil takımının daveti üzerine daha önce ilçeye amatör maçı izlemeye geldiklerini anımsatarak, “Saha taleplerinde bulunmuşlardı. Tabi gençlerimiz ve çocuklarımızla birlikte bir maç yapmıştık. Şimdi bugün buradayız. İdil’e, buranın gençlerine bir ilçe stadı kazandırmak için çalışmalarımızı tamamladık. İhalesini 19 Temmuz’da yapacağız ve buraya 20 dönüm arazi var, bu arazinin içerisine 3 bin kişilik bir ilçe stadyumu inşa edeceğiz. Onun yanına bir de küçük portatif bir spor salonu ekleyeceğiz. Burada bir kompleks oluşacak. Biz gençlerin o coşkusunu tribünlerde gördük. Gerçekten buranın gençleri, çocukları spor yapmak istiyorlar. Biz sporu bir barış dili olarak görüyoruz. Bizim buradaki çalışmalarımızdan özellikle şunu ifade etmek istiyoruz, ‘Sporun gücü terörü yenecektir.’ Bizim arzumuz bu gençlerimizin, çocuklarımızın spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında başarılı birer sporcu olmak için en azından sağlıklı birer bireyler olmak için, bu ülkeye hizmet etmek için çalışmalarını arz ediyoruz. Devletimiz buraya yatırımlar yapıyor. Valimiz sağ olsun ısrarla konuyu takip ediyor. İnşallah buraya güzel bir eseri çok kısa sürede başlayıp bitireceğiz. Tekrar buranın gençleriyle bir maç daha yaparız. Gerçekten güzel, keyifli bir süreçti o zaman. Tekrar tabi sözümüzü yerine getirmek için de buradayız” dedi.

“Spor barışın dilidir”

Bölgede geleceğin yeşereceğini ve terörün izlerini ortadan kaldıracaklarını umduklarını anlatan Bakan Bak, “Buradaki o terör iklimini ortadan kaldıracağız. Bunun için de spor çok önemli bir argüman. Bu noktada da devlet olarak buraya tesisler inşa etmeye, yeni tesisleri buraya kazandırmaya devam edeceğiz. Bütün çocuklarımızı, halkımızı spor tesislerimize bekliyoruz. Ve bu bölgede de yatırımlarımız artarak devam edecek. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Ülkemizin, güçlü Türkiye’nin adımlarının atılacağı bir dönem. Şunu ifade etmek istiyorum aynı zamanda, PKK bu bölgenin gençlerine gelecek vaat edemez. Onların götüreceği yer dağlardır ve sonu belli olmayan bir gelecektir. Ama devletimiz burada büyüyen, gelişen Türkiye’nin içinde yer almalarını, onların doktor, hukukçu, sporcu olarak her alanda ülkemizi temsil etmelerini, ülkemizin her değerini taşımalarını sağlayacaktır. Özetle spor barışın dilidir. Sporla biz bu bölgede terörün izlerini sileceğiz. Sporun gücü terörü yenecektir. Destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı bu tesislere davet ediyoruz. Çok kısa sürede başlayıp bitireceğiz. Ben de takipçisi olacağım. İdil’den bize sosyal medyadan çağrı yapan hocalarımıza, gençlerimize sözümüzü tutmuş olacağız. Geldik, onlarla bir arada olduk ve burada da güzel bir park yapılıyor. Yeni inşaat alanları, konutlar yapılıyor. Terörün izlerini devletimiz ortadan kaldırıyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak buraya güzel bir ilçe stadyumu kazandıracağız yanına salonuyla beraber. Bir de güzel bir gençlik merkezi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Valimize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İdil’e daha çok geleceğiz. İnşallah burada çocuklarımızda beraber sporun, barışın dilini konuşmak için sporun birleştirici gücünü göstermek için yine bir arada bulunacağız. Başka etkinliklerle de bir arada olacağız. Her şey güçlü Türkiye için” diye konuştu.