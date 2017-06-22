Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Şırnak’ta

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Şırnak’a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Kılıç, burada Vali Ali İhsan Su ile bir süre basına kapalı görüştükten sonra açıklamalarda bulundu. Yurtdışından getirilen belediye başkanlarının belediyenin imkanlarını çukur kazmak için harcadığını belirten Kılıç, “Türkiye’ye dışından getirilip, burada belediye başkanı yaptırılan, Türkiye’nin hiçbir tarafını bilmeyen, ondan sonra gidip çukur kazdırıp, belediyenin bütün imkanlarını da çukur kazmak için kullanan hainlere en büyük dersi Şırnak halkı vermiştir. Bu anlamda ülkemizde bölücülüğün, ayrımcılık ve insanca yaşamanın önüne engel koymaya çalışan herkesin karşısında bu millettin duruşu çok sağlamdır. Bizim bu noktada Mecliste de yaptığımız çalışmalar var. İş terörist, terör örgütlerine herhangi bir şey söylemeye gelince iradesi olmayanlar, korkudan sinenler, kendi başına düşüncesi olmayanlar kenara kaçıyor, yalana başvuruyor ve en önemlisi insanımızın en temel hakkı olan yaşama hakkını elinden almak için katliam yapıyor. Burada bir kere daha söylüyorum, bölücü terör örgütü katil bir örgüttür, taşerondur, maşadır ve aynı zamanda özellikle tüm bölgenin değerleri ile inancıyla, gelenek ve görenekleri ile kavgalıdır. Ne inancımız ile barışıktır, ne kardeşliğimizi bilmektedir. Buna göre de onların kuklası olan, onlara karşı sözünü çıkartamayan, onların varlık sebebinden dolayı var olmak için ortada gezinen kendine sözde milletvekili diyen bir siyasi parti olduğunu söyleyen, o maşalar gelmişler Meclis Genel Kurulunda yalanlar söylemişlerdir" dedi.

"Bizim kimse ile kavgamız olamaz"

Üzerine ateş açılan ambulanslar ve belediye hizmet araçlarının kullanılıp da insanların hayat hakkına nasıl son verildiğini birinci elden gördüklerine dikkat çeken Bakan Kılıç, "Buna mukabil bizi yani siyasi iktidarı temsil etmekte olduğumuz makamlarımızla itham eden, yalancı beyanlarda bulunanlara verecek tek bir cevabımız var. Biz mahalle ve okulların bahçelerine toplam 33 tane saha yaptık ve bunu son 1,5 sene içerisinde yaptık. Şuanda Şırnak’ta yüzme havuzu var, gençlik merkezi var. İlçelerimizde devam ediyor yatırımlarımız. Halı sahalar, spor salonları kim yapıyor bunları? Bunları, o hainlerin itham ettikleri ve bu milletin öz be öz devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor ve bunu şuan da yöneten siyasi iktidar yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açıktır, Sayın Başbakanımızın direktifleri nettir, biz milleti ve devleti ile barışık bir yapıdayız. Bizim hiç kimse ile kavgamız olamaz. Hepimizi yaratan Allah aynı Allah’tır. Dolayısıyla bizim kimsenin inancıyla, kimsenin yaşantısıyla kavgamız olmaz" diye konuştu.

"Sizin kanlı yüzünüzü görecekler"

Bakan Kılıç, valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığını, şehit Sabri Oğrak’ın ailesini ve Gençlik Merkezini ziyaret ettikten sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir otelde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Burada da açıklamalarda bulunan Kılıç, özetle şunları kaydetti:

"Şırnaklının oyunu alıp kaçıp, gidenlere Şırnaklılar Şırnak’ı dar edecek. Şırnak halkını temsil etmek üzere oy aldığı ve Şırnak halkının temsilcisi olduğunu iddia eden ve kaçıp giden korkaklara da herhalde burayı artık dar edersiniz diye düşünüyorum. O korkaklar var ya, o hainler kaçtıkları yerlerde de rahat edemeyecekler. Bunu böyle bilin. Çünkü bu milletin birliğine ve beraberliğine kasteden kim olursa bunun cezasını bu dünyada da ahrette de vereceklerdir. Bugün bu dünyada adalet önünde, ahrette de Rabbimin huzurunda verecekler. Bizim inancımızda, ay-yıldızlı bayrağımızın altın da huzur içerisinde yaşamamıza karşı mücadele veren teröristlere ve onların uşaklarına hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. Neymiş, demokrasi mücadelesi veriyormuş, hak hukuk mücadelesi veriyormuş. Bu yalanlarınıza Şırnak halkını da tüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının da karnı tok. Siz hainsiniz, siz teröristsiniz, siz katilsiniz başka hiçbir şey değilsiniz. O sığındığınız yerlerde de, size kucak açanlar da er ya da geç sizin gerçek yüzünüzü, o kanlı yüzünüzü görecekler. Yurtdışına kaçanlar eninde sonunda Türk adaletine hesap verecekler."

Geceyi Şırnak’ta geçirecek olan Bakan Kılıç, sahurda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında askerlerle bir araya gelecek.