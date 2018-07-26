Görme engelli kadın 15 Temmuz üzüntüsünü kitaba döktü

Şiir kitabı yazan Tung, ikinci kitabı için destek istedi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Ofis Mahallesi’nde ikamet eden doğuştan görme engelli Sercan Tung (29), engeline rağmen hayata dört elle sarıldı. Ablası da görme engelli olan ve 6 kardeşi bulunan Tung, okuma yazma öğrenmek için büyük çaba sarf etti. Cizre’de gittiği rehabilitasyon merkezinde kabartma baskı üzerinde okumayı öğrenen Tung, Silopi Halk Merkezinde de oyunculuk kursuna katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında büyük üzüntü yaşayan ve engeli nedeniyle sokağa çıkamayan Tung, üzüntüsünü şiirle dile getirdi. Çıkardığı 34 sayfalık şiir “Sercan Tung Şiirleri” adlı kitabını, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası girişinde açtığı stantta satan Tung, ikinci şiir kitabını çıkarmak için de destek istedi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hain darbe girişimi sırasında dışarı çıkmak istediğini ancak engeli nedeniyle çıkamadığını anlatan Tung, o gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülke için sabahlara kadar dua ettiğini anlattı. Kendi dünyasını ve o gece yaşananları bir kitapta toplamaya karar verdiğini dile getiren Tung, bu nedenle şiir kitabı yazdığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en son Şırnak ziyareti sırasında kendisi ile görüştüğünü belirten Tung, kendisine hayranlık duyduğunu ifade etti. Çocukluğundan beri okumak istediğini aktaran Tung, “Okuma öğrendim. Gönüllü hocalarımızın desteği ile kabartma kitaplarını öğrendim. Okuma yazma öğrendikten sonra kitap çıkarttım. 15 Temmuz ile ilgili şiirimi de kitaba ekledim. İkinci kitabı çıkartmayı düşünüyorum. 50’ye yakın şiirim var. Bu şekilde destek bekliyorum” dedi.

Tung’un, 15 Temmuz şiiri şöyle: Zalimin emir verdiği kör bir geceydi/Vurun dedi vurun hepsini/Bilemedi zalimler, bizler vatanı uğruna canını verenlerdik/Kahpe kurşun bedenimize işlerdi ama/İmanımız, inancımız tüm cihana yeterdi/Ahmetler, Mehmetler, veliler kundaktaki bebeler/Bizler, Türk’tük, Kürt’tük Arap’tık, Laz’dık, Çerkez’dik/Bizler tek yürektik. Analar evlatlarının ellerini kınamıştı da/İman doluydu yürekler/Kerbelayı hatırladı yürekler/Gemileri karadan kaldıran dedelerini hatırladı yürekler/Ben gözü görmeyen, yüreği vatan uğruna çırpınan aciz bir kulum/Çokça dua etmiştim o gece/Rabbim bana bir göz verseydi de/Ben de hain düşmanları görebilseydim de/Vatanım uğruna onlara karşı durabilseydim diye/Çokça dua etmiştim, Rabbim biliyor/Ellerim hep semada kaldı o gece /Annem, ben ve kardeşlerim hep dualardaydık/Biliyordum, melekler kuruyordu onları/Vatanı uğruna sokaklara çıkan tüm kardeşlerini/Semalar dua eden ellerle ayrıldı o gece/Biz biriz, tek yüreğiz/Şehitler ölmez bilirim/Siz ölmediniz kardeşlerim.