Güvenlik kuvvetleri şehit ailesini düğünlerinde yalnız bırakmadı

1990 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Agit Gökçe’nin oğlu Barış Gökçe’nin düğününe binlerce vatandaş katılırken, geline düğünde takılan altınlar dikkatleri çekti.

Jirki, Gevdan, Mamhuran, Goyan, Kaşuran, Giravyan aşiretlerin yanı sıra yurt dışından gelen akrabaları dünya evine giren yeni çifte unutulmaz bir düğün yaşattı. Kürtçe, Türkçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylar 3 gün, 3 gece sürdü. Düğün alanına asılan dev Türk bayrağı altında çekilen halaylara asker ve polisler eşlik etti. Damada toplam 145 bin Türk lirası, 65 bin lira değerinde bir araç hediye edilirken, geline ise 1 kilo 500 gram altın ile ve 35 bin Türk lirası takıldı. Devlete yakınlığıyla bilinen Jirki aşiretin bu yıl yapılan tüm düğünlerde dolara tepki amacıyla döviz yerine TL takılması çağrısı yapılmıştı. Jirki aşiret lideri Tahir Adıyaman, düğünde yaptığı konuşmada terörle mücadelede devletle el ele verdiklerini belirterek, "Ben Jirki aşiret reisi Tahir Adıyaman, 30 yıldır ben devletle beraberim. O günden beri PKK ile mücadele ediyoruz. Ölüme kadar ben devletimle beraber olacağım. Hepiniz düğünümüze hoş geldiniz" dedi.

Şehit oğlu olan damat Barış Gökçe ise yaptığı konuşmada gelin ile İstanbul’da tanıştıklarını söyledi. Damat Gökçe, "11 yıllık bir birlikteliğin ardından evlilik kararı aldık. Gelinimizi Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine getirdik. Allah hepsinden razı olsun tabur komutanımızın burada olması bizi mutlu etti. Başta aşiretimizin ve tüm aşiret üyelerinin gelişleri bizi mutlu etti’’ diye konuştu.

Gelin Berivan Gökçe ise Beytüşşebap’a gelin gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gelin Gökçe, "Beytüşşebaplı biriyle evlenmek güzel bir duygu, damattan dolayı burayı tanıyor gibiyim. Güzel herhangi bir zorluk çekmedim. Gayet güzel geçiyor. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Asker vatandaş el ele halaylar çekti

Şehit ailesinin düğünü olduğunu duyan Ayvalık tabur komutanlığı ve karakol komutanlığı personelleri düğüne katılıp damat ve gelini tebrik etti. Gelen misafirlere verilen yemeklerin ardından Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde el ele halaylar çekti.

Terör bitti huzur geldi

Terör olaylarıyla sürekli gündeme gelen Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde son iki yıldır güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terör bölgeden temizlendi. Vatandaşlar gönül rahatlığıyla gece geç saatlere kadar halaylar çekmeye başladı. Kato, Marinos ve Feraşin bölgelerinde hava destekli operasyonlar devam ederken ilçe merkezi ve köylerinde günlerce düğünler açık alanlarda sürüyor.

Damada ağabeyinden araba

Damadın ağabeyi Savaş Gökçe, yıllardır babalarının yokluğunu aratmamak için elinden geleni yaptığını söyledi. Ağabey Savaş Gökçe, babasının adına kardeşine 65 bin Türk lirası değerinde bir araç alarak düğün hediyesi olarak verdi.