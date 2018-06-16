HDP Eş Genel Başkanı Temelli’den Cizre mitingi

Cizre ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Dost ve düşman bilsin ki kazanacağız ama mutlaka kazanacağız. 24 Haziran’a giderken Türkiye halklarına, emekçilerine, kadınlarına. Bu ülkede bir arada yaşama iradesi gösteren herkese söz verdik. Dedik ki senle değişir ve biz değiştireceğiz. Hep birlikte bu iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin en mağdur kesimleri gençler, kadınlar, emekçiler, çiftçiler ve esnaflardır. Tüm bu kesimler yan yana geldiğinde bu sorunları çözebiliriz "dedi.

Temelli’nin konuşmasının ardından HDP’nin Şırnak milletvekili adayları da sahneye çıkarak halkı selamladı. Canlı müzik eşliğinde devam eden miting olaysız bir şekilde sona erdi.