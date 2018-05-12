Hemşireler Günü Cizre’de coşku ile kutlandı

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü nedeni ile düzenlediği gecede hastanede görev yapan hemşire ve ebeler günlerini canlı müzik eşliğinde halay çekerek kutladı. Özel bir Cafe’de düzenlenen geceye Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Başhekim Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serdar Monis, İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Müdür Yardımcıları ile hastanede görev yapan hemşire ve ebeler katıldı.

12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü nedeni ile düzenlen gecede kısa bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nedim Uzun, "Tüm samimiyetimle ifade ediyorum ki gerçekten kutsal bir görevi ifa ediyoruz. Bir hastamızın ’Allah razı olsun’ demesi tüm yorgunluğumuzu almaya yetiyor. Tüm çalışma arkadaşlarımız tüm sorunlarında gerek idarecilerimize gerek bizzat bana hiç çekinmeden başvurabilir, hem vatandaşlarımızın sağlık sorunlarını hem de sizlerin sorunlarını çözmek için buradayız" diyerek tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Başhekim Mehmet Hidayetullah Erzen ise, “Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve iyileştirmeye yardım eden, ayrıca sağlık ekibinin en önemli unsurlarından biri olarak tedavi ve bakımın uygulanmasında anahtar rol oynayan bir meslek grubu olan hemşirelik, insana sevgi, ilgi, hoşgörü ve sabırla sağlık hizmetleri sunan, günümüzde sağlık hizmetleri alanında büyük sorumluluklar üstlenen bir meslek olma özelliği göstermektedir” dedi.

İdari ve Mali İşler Müdürü Gıyasettin Ucaş, hemşirelerin sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması ve tüm vatandaşlara ulaştırılabilmesi konusunda aldıkları eğitim ve görev bilinci doğrultusunda büyük uğraş vermekte olduğunu ifade etti.

Devlet Hastanesi Başhemşiresi Derya Güvende, ”Sağlık sorunu olan tüm bireylerin, sağlıklarına kavuşabilmeleri için, geçirecekleri süreç içinde, sığınacak güvenli birer liman görevini üstlenen, hemşirelik mesleğinin mensuplarının, Hemşireler Günü’nü içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hemşireler onuruna verilen yemeğe geçildi. Yemeğin ardından geceye katılan davetliler, gece boyunca çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler.