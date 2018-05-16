Hemşireler haftasında gül ve karanfil dağıttılar

AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Muhsin Tuncer, Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Ökten, Silopi Devlet Hastanesine gelerek, hemşireler günü nedeniyle karanfil dağıttı. Yoğun bakım, acil, ameliyathane ve hasta bakım servisini dolaşan partililer, hemşirelere görevlerinde başarılar dileyerek göstertmiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Muhsin Tuncer; “Sağlık hizmetinin temel ayaklarından biri olan ve vazgeçilmezi olan hemşirelerimizin gününü kutlamak için hastanemizdeki hemşirelerimizi tek tek ziyaret ettik. Özveriyle çalışan, hastalarımızın her zaman yanında olan, onların her türlü sorunlarıyla birebir ilgilenen hemşirelerimizin gününü tebrik ediyorum. Hastanemizde görev yapan hemşirelerimizin başarılarının devamlarını ve daha nice hizmetler yapmalarını diliyoruz” dedi.

Silopi Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Yalgettekin de AK Parti Silopi ilçe teşkilatına teşekkürlerini sundu.