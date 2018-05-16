Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 15:51

Hemşireler haftasında gül ve karanfil dağıttılar

AK Parti Silopi İlçe Teşkilatı, hemşireler haftası nedeniyle, Silopi Devlet Hastanesinde hastanede görev yapan hemşirelere gül ve karanfil dağıttı.

Hemşireler haftasında gül ve karanfil dağıttılar

16 Mayıs 2018 15:51


AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Muhsin Tuncer, Gençlik Kolları Başkanı Emrullah Ökten, Silopi Devlet Hastanesine gelerek, hemşireler günü nedeniyle karanfil dağıttı. Yoğun bakım, acil, ameliyathane ve hasta bakım servisini dolaşan partililer, hemşirelere görevlerinde başarılar dileyerek göstertmiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür etti. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Silopi İlçe Başkan Yardımcısı Muhsin Tuncer; “Sağlık hizmetinin temel ayaklarından biri olan ve vazgeçilmezi olan hemşirelerimizin gününü kutlamak için hastanemizdeki hemşirelerimizi tek tek ziyaret ettik. Özveriyle çalışan, hastalarımızın her zaman yanında olan, onların her türlü sorunlarıyla birebir ilgilenen hemşirelerimizin gününü tebrik ediyorum. Hastanemizde görev yapan hemşirelerimizin başarılarının devamlarını ve daha nice hizmetler yapmalarını diliyoruz” dedi.


Silopi Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Yalgettekin de AK Parti Silopi ilçe teşkilatına teşekkürlerini sundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç