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15 Mayıs 2018 09:28

Horoza kafa tutan keklik

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir vatandaşın evinde beslediği keklik ile horozun kavga etmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Horoza kafa tutan keklik

15 Mayıs 2018 09:28

Horoza kafa tutan keklik, hayvanı kaçırana kadar mücadelesinden vazgeçmedi.


Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde yaşayan Mehmet Şirin Varol isimli vatandaş aylardır beslediği kekliği dışarı çıkardığında diğer hayvanlara saldırdığını gördü. Keklik her dışarı çıktığında tavuk ve horozlarla kavgaya tutuştu. Kekliğin tavuk ve horozlarla kavga ettiğini gören Varol, o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Dışarı çıktığında horoza kafa tutan keklik kavgadan galip geldi. Kekliğin ısrarla saldırdığı horoz bir süre dayandıktan sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.


Olayı cep telefonuna çeken Mehmet Şirin Varol, "Geçen yıl pancara gittiğimiz yaylada bir yumurta gördüm, o yumurtayı eve getirip tavukların altına bıraktım. Bir süre sonra o yumurtadan keklik çıktı. Keklik tavuklardan ayrı yaşamaya çalıştı. Yaklaşık bir oldu. Böyle sakin tavırları vardı ama horozları görünce kavga ediyor. Bize de saldırıyor. Kaç defa doğaya salmamıza rağmen gidip akşam tekrar geliyor. Telefonla çekim yaparken paylaşım yaptım herkes paylaşarak beğendi" dedi.




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