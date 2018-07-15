Huzurun geldiği Beytüşşebap’ta yeni bir kanyon keşfedildi

Kanyonu sosyal medya hesabından paylaşan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, "Gitmediğimiz yer kalmasın derken, kimsenin gitmediği yerlere gitmeye başladık. Muazzam bir kanyon" dedi.

Dağlık ve engebeli yapısı nedeniyle zorlu bir coğrafyaya sahip olan ve yıllarca terörün etkili olduğu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde huzurun gelmesiyle beraber yeni yerler keşfedilmeye başlandı. Kato Dağı Marinus bölgesinde askerleri ziyaret eden Beytüşşebap ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, sosyal medya hesabından yeni bir kanyon keşfettiklerini duyurdu. Kanyonun fotoğrafını da paylaşan Şener, "Beytüşşebap’ta gitmediğimiz yer kalmasın derken, kimsenin gitmediği yerlere gitmeye başladık. Muazzam bir kanyon, giden olmamış hiç sanırım” dedi.