İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silopi’de

Bakan Soylu, güvenlik güçleri ile sahur yaptıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. Terörün son kırıntılarının kldığını vurgulayan bakan Soylu, güvenlik güçlerinin teröristlerin hakkından geldiğini ve hiçbir şekilde geri adım atmadıklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Bakan Soylu, Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında düzenlenen iftar programının ardından Silopi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Soylu, ilçe merkezinde bulunan Sanat sokağını gezdi. Esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Soylu, yeni açılan bir işletmeye giderek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Başak Mahallesi’ndeki Başak Köy Kalekolu’nda güvenlik personeli ve idarecilerle sahurda buluştu.

Sahur sonrası okunan duanın ardından konuşma yapan Bakan Soylu, devlet millet el ele güvenlik güçlerinin de yardımıyla ülkede huzur ve sükunetin sağlandığını dile getirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; "Millet olmak kolay bir iş değildir. Acılarla millet olunur. Bir iftar, sahur sofrasının etrafında hep birlikte Allah’a el açarak, dua ederek millet olunur. Bazen halay çekerek, bazen ay yıldızlı bir tabutun altına omzunu koymak için sıra kaparken millet olunur. Çok üzerimize gelindi. Özellikle bizi birbirimize karşı çok kışkırtmaya çalıştılar. Kamu düzenini altüst etmeye, hukuku bertaraf etmeye, demokrasiyi rafa kaldırmaya çalıştılar. Bunları yaparken de gücümüzü eksiltmeye çalıştılar. Ama Allah’a şükürler olsun bu milletin ortaya koyduğu irade galip geldi. Bugün sokaklarda insanlar huzurlu bir şekilde gezebiliyorsa, terörle mücadele hukuk ve demokrasi çerçevesinde ortaya konulabiliyorsa milletimizin ortaya koyduğu iradenin galibiyetidir. Bizler 15 Temmuzda millet olma şuurunu yaşadık. Kolay değil F16’lara karşı çıplak ellerle mücadele etmek. Kolay değil tankların karşısında durup ’Siz bunu yapamazsınız.’ demek. Büyük bir sınavdan geçtik ve bu sınav bu milletin zaferiyle sonuçlandı. Terör ile mücadele de geri adım atman ilerliyoruz. Terör örgütlerinin son kırıntıları kaldı. Güvenlik güçlerimiz haklarından geliyor. Hiçbir şekilde geri adım atmıyorlar. Başka bir şey yapmaya çalıştılar ve sınırlarımızın dışında yuvalanmaya çalıştılar. Allah’a şükür Afrin’de, Cerablus’ta, Azez’de bir tarafta DEAŞ, bir tarafta PYD/PKK ile mücadele ederek dünyaya şunu gösterdik, ’biz öyle kolay lokma değiliz’. Dünyaya bunu anlatmaya çalıştık." Dedi.

Programın ardından İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Bakan Soylu’ya yöresel halı ve bal hediye etti.

Soylu, alandan ayrılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan konutlarda vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.