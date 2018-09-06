İdil Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

İdil Belediyesi ekipleri ilçenin en geniş caddelerinden biri olan Alanya Caddesi için kolları sıvadı. Alanya Caddesinde ilk olarak asfaltlama çalışmasıyla birlikte bazalt taşlar ile yapılan geniş yürüme alanları, peyzaj, estetik aydınlatma direkleri ve oturma alanlarının yapılması ile cadde yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. İçişleri Bakanlığınca KHK ile belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde yıllardır ihmal edilen ilçe hak ettiği hizmetlerine kayyum sayesinde kavuşuyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ersin Tepeli’nin talimatıyla hazırlanan projelerle, yıllardır ihmal edilen belediye hizmetleri peş peşe vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.