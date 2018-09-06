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06 Eylül 2018 14:58

İdil Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak’ın İdil Belediye Başkanlığına görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ersin Tepeli’nin talimatları ile ilçede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İdil Belediyesi çalışmalarına devam ediyor

06 Eylül 2018 14:58


İdil Belediyesi ekipleri ilçenin en geniş caddelerinden biri olan Alanya Caddesi için kolları sıvadı. Alanya Caddesinde ilk olarak asfaltlama çalışmasıyla birlikte bazalt taşlar ile yapılan geniş yürüme alanları, peyzaj, estetik aydınlatma direkleri ve oturma alanlarının yapılması ile cadde yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. İçişleri Bakanlığınca KHK ile belediyeye yapılan görevlendirme sayesinde yıllardır ihmal edilen ilçe hak ettiği hizmetlerine kayyum sayesinde kavuşuyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ersin Tepeli’nin talimatıyla hazırlanan projelerle, yıllardır ihmal edilen belediye hizmetleri peş peşe vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.




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