İdil'de 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı açıldı

Şırnak'ın İdil İlçe Belediyesince yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu.

İdil Belediyesi, çocukların ve ailelerin keyifle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturma hedefiyle kent genelinde park yapmaya devam ediyor. İdil Belediyesi 20 Dönümlük alan üzerinde kurulan ve ilçenin şu ana kadarki en büyük parkı olan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı'nı tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceklerini belirterek, ilçeye güzellik üstüne güzellik katan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ersin Tepeli'ye teşekkür etti.