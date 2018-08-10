İdil’de, ’evlenecek gençlere’ müjde

Şırnak’ın İdil ilçesinde beş mahalle muhtarı evlenecek olan damat adaylarından yüksek miktarda altın ve başlık parası istendiğini bundan dolayı da gençlerin evlenemediğini belirtip, kız tarafının isteyeceği takılarda belli bir sınırlama olması gerektiğini belirtip kendi aralarında karar alıp, kampanya başlattılar.

Muhtarlar, yükselen altın fiyatlarına karşın, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılmaması ile ilgili ortak bir karar aldı. 5 muhtarın imza attığı ortak metinde, damat adaylarından çok fazla altın ve başlık parası istendiğini ve gençlerin evlendikten sonra ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek,"Gençlerin evlenebilmesi için Şırnak genelinde belirli miktarda altınların istenmesi vicdanen yeterlidir." denildi.

Kız tarafının, damat tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık ’bel bağlama’ parası talep edebileceği belirtilen kararda, başlık parasının da kaldırılmasını istedi.

Mahalle muhtarları olarak aldığımız karara vatandaşların olumlu tepki verdiğini ifade eden İdil Yukarı Mahalle Muhtarı Mehmet Şerif Eğdemir yaptığı açıklamada, Bölgedeki artan düğün masrafları ve istenen altın miktarı ve başlık parasından dolayı genç kızlar evde kalıyor gençlerimiz ise evlenmekten kaçınıyordu. Biz beş mahalle muhtarı olarak düğün masraflarının düşürülmesi, başlık parasının kaldırılması ve istenen altın miktarının düşürülmesi için hem karar aldık hem de kampanya başlattık”dedi.

Eğdemir konuşmasını şöyle sürdürdü;”Genellikle başlık parası ve kız istemeden dolayı ciddi sorunlar yaşanıyor ve bizim bu kararı almamız ve kampanyayı başlatmamızın amacıda düğünde istenen meblağ ve altınların sabit bir noktada olmasını istiyoruz. Şuan İdil’de bir genç evlenmek istediğinde en az yüz elli bin TL üstünde masrafı oluyor.Bunun 80-90 Bin Lirası hatta daha fazlası altına,yaklaşık 5-10 bin lirası başlık parasına geriye kalan ise beyaz eşya ve diğer harcamalara gidiyor. Buda doğal olarak damadı büyük bir yükün altına koymakla beraber yıllar sürecek bir borcu ödemeye de mahkum ediyor. Çünkü burada insanlarımızın çoğu işsiz ve maddi durumu iyi değil. Onun için bazı insanlar bu düğün masrafını karşılayabilir ancak genele baktığımız da ise insanların bu meblağı ödeyemediğidir. Düğün borcunu ödeyemeyen erkek bunalıma giriyor ve bazen bu durum boşanmayla sonuçlanabiliyor. Biz mahalle muhtarı olarak bu sorunun çözümü ve gençlerin evlendikten sonraki yaşamlarını daha mutlu yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak için böyle bir kampanya başlattık. Beklentimiz ve temennimiz insanlarımızın bize bu konuda destek vermelerdir” dedi.

Atakent Mahalle Muhtarı Hamit Aslan ise,bir genç burada evlenmek istediğinde en az 150 bin Lirası gidiyor. Bu miktarı da bir çok ailemiz ve gencimiz karşılayamıyor çünkü iş yok güç nasıl karşılasınlar. Ama biz muhtarların belirlemiş olduğu miktarda kız tarafı erkek tarafından bu meblağı isterse kimse zorlanmaz gençlerimizde mutlu bir evlilik yaparlar.Ancak kız tarafının erkek tarafından istediği altın miktarı ve başlık parası fazla olunca erkek bunu ödeyemediği için evde huzursuzluk yaşanıyor ve aile dağılabiliyor.Tabi biz bunların yaşanmasını istemiyoruz.

İdil’de imamlık yapan Nurettin Aydoğmuş ise, gençlerimiz düğün ve istenen altınlardan dolayı yıllarca bekar kalıyor ve evlenmekten kaçınıyorlar. Biz bu konuyu meslektaşlarımız ve müftümüzle konuşup camilerde bu durumu insanlara anlatıyoruz. Ailelerin genç kızlarımıza ve erkeklere yardımcı olmaları gerekiyor. Çünkü kızlarımızı ve erkeklerimizi evlendirmek büyük bir sevaptır. Bu konuda da başlatılan bu kampanyaya halkımızın, valimizin, kaymakamımızın, müftümüzün diğer kamu yetkililerin destek vermeleridir.