İdil'in çehresi değişiyor

Şırnak'ın İdil İlçe Belediye Başkanlığı görevine atanan Kaymakam Ersin Tepeli, vatandaşlara sosyal alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan ve park görünümünden oldukça uzaklaşan alan için Kaymakam ve Belediye Başkanı Ersin Tepeli'nin talimatları ile harekete geçen belediye park bahçe ekipleri, parkı yeniden ele alarak, geniş yürüme alanları, peyzaj, ışıklandırma, oturma alanları, parke döşemesi, yeşillendirme, kamelyalar ve çocuk oyun alanları ile vatandaşların hizmetine sundu. Kaymakam ve Belediye Başkanı Tepeli'nin talimatları ile çalışmalarını sürdüren ekipler, ilçe halkının huzur içinde rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir alan daha oluşturdu. İdil Belediye Başkanlığı tarafından yeniden ele alınan ve modern bir görünüm alan park, ailelerin çocuklarıyla birlikte zaman geçirebilecekleri güzel bir alan haline geldi. Parkta zaman geçiren vatandaşlar, ilçeye güzellik katan bir alan daha oluşturduğu için Belediye Başkanı Ersin Tepeli'ye teşekkür etti.