İHA muhabiri Beytüşşebap’ta sergi açtı

Beytüşşebap’ta İHA Muhabiri Serdar Gükçe tarafından karma fotoğraf sergisi açıldı. İlçe merkezindeki bir halı sahadaki serginin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkanı Murat Şener, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. 30 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Şener, ilçede terör olaylarının yerini artık huzur ve güven ortamına bıraktığını belirterek, bu gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Gökçe’nin ilçede bir ilk gerçekleştirdiğini anlatan Şener, “Umut ediyorum devamı gelir. Daha farklı etkinliklerle Beytüşşebap’ı gündeme getirmeye çalışıyoruz. Beytüşşebap’ın gündemini değiştirmeye çalışıyoruz. Yıllardır hep terör olaylarıyla, operasyonlarla anıla geldi. Tabi operasyonlar devam edecek ama bunun yanında ilçede yaşayan vatandaşlarında artık normal hayata dönmeleri anlamında farklı etkinlikler daha farklı gündemler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan bütün faaliyetlere önem veriyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha farklı etkinlikler düzenlemeye niyetimiz var. Yeri geldikçe açıklayacağız. İnsanların daha farklı alanlara dikkat çekmek için terörden daha faklı konuşmaları için Türkiye’nin diğer bölgelerinde nasıl terör harici meseleler konuşuluyorsa burada da o tür meselelerin konuşulması için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah bu anlamada bu yıl içerisinde ciddi bir çalışma olacak” dedi.

Daha sonra Şener, protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi. Sergide ilçenin tarihi, turistlik ve doğal zenginlerinin fotoğrafları yer alıyor.