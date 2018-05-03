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03 Mayıs 2018 13:29

İHL öğrencileri ilçedeki mezarlıkları temizledi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde okuyan İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçedeki mezarlıklara atılan çöpleri temizledi.

İHL öğrencileri ilçedeki mezarlıkları temizledi

03 Mayıs 2018 13:29


Silopi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Değerler Eğitimi Kulübü öğrencileri, Karşıyaka Mahallesi mezarlığında görüntü kirliliği ve pis kokulara sebep olan çöpleri temizledi. Sosyal farkındalık projesi kapsamında oluşturulan etkinlik ile ilçedeki tüm mezarlıkların temizleneceği belirtildi. Yapılan mezar temizliği çalışmalarına katılan Okul müdürü Zahir Kocaman ve Kulüp Başkanı, Matematik Öğretmeni Murat Şahin ile öğrenciler, gayelerinin Allah rızası olduğunu söyledi.


Okul Kulüp Başkanı Murat Şahin, Değerler Eğitimi Kulübü olarak örneklik teşkil edecek etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, “Bugün şehir mezarlığımız da çevre temizliğini yaptık. Etkinliklerimiz ile çevremizde toplum için önemli olan değerlere dikkat çekmek istiyoruz. İnşallah yaptığımız şeylerin karşılığını manevi olarak alacağımızı umuyoruz. Yapacağımız bütün çalışmalarda bize katkı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.


Okul olarak yaptıkları projelerden bir tanesini dışarıya yansıtmak istediklerini belirten öğrenci Kerem Kaplanaduran, “Değerler Eğitimi Kulübü olarak Karşıyaka mahallesinde bulunan mezarlığa geldik. O mezarlığın görüntü kirliliğini fark ettik. Okul müdürümüz, kulüp başkanımız ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber mezarlığı temizlemek için buraya geldik. Biz bunu Allah rızası için yaptık, inşallah kabul olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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