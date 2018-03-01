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01 Mart 2018 12:41

İl Sağlık Müdürlüğü aylık il koordinasyon kurulu toplantısı Cizre’de gerçekleşti

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünün her ay düzenli olarak yaptığı aylık il koordinasyon kurulu toplantısı Cizre Devlet Hastanesinde İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun Başkanlığında gerçekleşti.

İl Sağlık Müdürlüğü aylık il koordinasyon kurulu toplantısı Cizre’de gerçekleşti

01 Mart 2018 12:41


Cizre Devlet Hastanesinde yapılan toplantıya Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Esra Şahin, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ersin Yüksel, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Ahmet Aksir, Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Egemen Ünal, devlet hastaneleri başhekimleri ve başhekim yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) sorumlu hekimleri ile idari ve mali işler müdürleri katıldı.


Toplantıda, Şırnak merkez ve ilçelerinin yatırımları ve sağlık hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonu (ASKOM) ve Karar Destek Sistemi’nden (KDS) elde edilen istatistik veriler ve 2018 yılı için tespit edilen ihtiyaçlar görüşülüp değerlendirildi. Ayrıca toplantıda; il dışı sevklerin değerlendirilmesi yapılarak hastaların çevre illere sevkleri yapılmadan tedavilerinin nasıl yapılabileceği ile ilgili görüş ve öneriler dinlendi, çözüm yolları konuşuldu.


Cizre’de gerçekleşen toplantıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Şırnak İl Sağlık Müdürü Nedim Uzun, ”Şırnak’ta vatandaşlarımıza sağlık kurumlarında yönetici olan tüm idarecilerin el birliği ile en iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın mesai mefhumu gözetmeksizin gayreti içinde olacaklarını vurgulayarak "İdareciler olarak amacımız sağlık tesislerimize müracaat eden vatandaşlarımızın memnuniyetini arttırmakla birlikte sağlık personelimize de kaliteli ve son teknolojiyle donanımlı cihazlarla en iyi şekilde çalışma imkanları verilmelidir” dedi.




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