İnşaatlarda çalışmaya gitti kayboldu

Sönmez’in başına bir şey geldiğinden endişe eden ailesi, çocuklarının bulunmasını istiyor.

Cizre ilçesine bağlı Kurucu köyünde ikamet eden ve maddi durumları iyi olmadığı için İstanbul’un Gebze ilçesine giden 26 yaşındaki inşaat işçisi Muhammed Sönmez’den bir haftadan bu yana haber alamayan ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını ifade eden anne Nure Sönmez, “Oğlumun başına kötü bir şey gelmeden lütfen oğlumu bana kavuştursunlar” dedi.

“Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz”

Oğlu Muhammed Sönmez ile en son bir hafta önce görüştüğünü ifade eden anne Sönmez, “Maddi durumumuz iyi olmadığı için oğlum aile bütçesine yardımcı olmak için üç sene önce İstanbul’a gitti ve o zamandan beri orada bir inşaatta çalışıyor. Kendisi ile sık sık görüşüyorduk ve en son geçen hafta görüştüm. İnşaattan parasını aldığını ve Ramazan Bayramı için Cizre’ye geleceğini söyledi. Ancak daha sonra bizi arayıp parasının çalındığını söyledikten sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Oğlumun bulunması için İstanbul’daki tanıdıkları arayıp bize yardımcı olmalarını istedik ancak herhangi bir netice alamadık. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum ancak çok çaresiziz. Oğlumun başına herhangi kötü bir olay gelmeden başbakanımızdan ve cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyorum. Lütfen Yavrumu bana kavuştursunlar” diye konuştu.

“Hayatından endişe ediyoruz”

Kardeşinden bir haftadan bu yana haber alamadıkları ve hayatından endişe duydukları için ailece çok üzgün ve çaresiz bir durumda olduklarını belirten Mehmet Sönmez ise, şunları kaydetti:

“Maddi durumumuz iyi olmadığı için inşaatlarda çalışarak ekmek parası kazanıyoruz. Cizre’deki sokağa çıkma yasağı ve sokak olaylarından dolayı iş bulamadık ve kardeşim Muhammed iş bulmak ve ailemize destek olmak için İstanbul’a gitti. Yaklaşık olarak üç yıldır orada bir inşaatta çalıyordu ancak bir haftadan bu yana kendisine ulaşamıyoruz. Ailece şuan perişan bir durumdayız. Kardeşim ölmüşse ölüsünü, yaşıyorsa dirisini istiyoruz.”