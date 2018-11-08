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İpekyolunda refüj çalışmaları

Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye ekipleri tarafından İpekyolunda refüj çalışmaları başladı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediye ekipleri tarafından İpekyolunda refüj çalışmaları başladı.


Silopi Belediyesince çalışmaların bittiği uluslar arası İpekyolunda refüj iyileştirme çalışmaları başladı. Her iki şeride altyapı, asfalt döküm çalışmasının sona ermesi ile beraber DEDAŞ ekiplerince refüjün ışıklandırılması için kablo döşeme işleri gerçekleştiriliyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatları doğrultusunda hızlandırılan çalışmaların kısa sürede sona ereceği bildirildi. İlçe DEDAŞ Şefinden çalışmalar hakkında gereken bilgiyi alan Kaymakam Işıktaş, kabloların bir an önce döşenmesinin ardından ışıklandırma ve ağaçlandırma çalışmasının başlatılacağını belirtti.

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