Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı yakınlarında 'Sağlık ve Doğa Bisikletle Buluşuyor' projesi uygulandı. Proje kapsamında öğrenciler Irak sınırına kadar pedal çevirerek Şırnak tarihini ve kültürünü Irak tarafından gelen yerli ve yabancı turistlere anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında Irak sınırında 'Sağlık ve Doğa Bisikletle Buluşuyor' projesi uygulandı. Proje kapsamında Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Şırnak İl Özel İdaresine ait tır parkından Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çevirdi. Öğrencilerin pedal çevirmesi Irak tarafına geçmeye hazırlan araç sürücülerin büyük ilgisini çekti. Araçları başında bekleyen sürücüler öğrencilerin pedal çevirmelerine alkış tutarak destek verdi. Öğrenciler daha sonra Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çevirdi. Sınırına varan öğrenciler Irak'tan gelen yerli ve yabancı turistlere Şırnak'ın tarihini ve kültürünü anlatan broşür vererek tatlı ikramında bulundu. Bazı öğrenciler ayrıca Irak tarafına geçmeye hazırlanan araç sürücülere önce tatlı ikramlarını ardından Şırnak tanıtım broşürlerini Irak'ta dağıtmak üzere teslim etti.

Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencilerden Zana Aktuc, Türkiye'ye ve Şırnak'a gelen misafirleri karşılamak ve Şırnak'ı tanıtmak için burada olduklarını ifade etti. Öğrencilerinden Hanım Batmaz amaçlarının Şırnak'ın tarihini ve kültürünü yerli ve yabancı turistlere anlatmak olduğunu söyledi. Irak sınırına kadar pedal çevirdiklerini anlatan Hanım Batmaz yolda bekleyen araç sürücülerin kendilerine alkış tutarak destek verdiklerini ve bundan çok memnun kaldıklarını söyledi. Bir başka öğrenci Pervin Öter ise projelerinin 3 aşamadan oluştuğunu ve ilk iki aşamasını Şırnak merkezde yaptıklarını, son aşamasını ise Habur Sınır Kapısında tamamladıklarını söyledi.

Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Fethi Seven Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programları kapsamında bu projeyi uyguladıklarını ifade etti. Projenin amacının Şırnak tarihini ve kültürünü anlatmak olduğunu söyleyen Fethi Seven, "Öğrencilerimiz proje kapsamında tır parkından Habur Sınır Kapısı'na kadar pedal çevirdi. Yolda bekleyen araç sürücülerimiz öğrencilerimize alkış tutarak destek verdi. Öğrencilerimiz daha sonra sınırda Irak'tan gelen yerli ve yabancı turistlere Şırnak'ın tarihini ve kültürünü anlatan broşür vererek tatlı ikramında bulundu. Amacımız Irak tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerin Şırnak'a uğramaları ve Şırnak esnafına ekonomik katkı sağlamalarıdır. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.