İstanbul’da Beytüşşebap standı açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde GAP İdaresi Başkanlığına bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu “Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi” 12. kez Sultanahmet Meydanı’nda açıldı. Sergide bulunan Beytüşşebap standında, ilçede faaliyet gösteren ÇATOM’da kurs gören kadınların Jirki kilimi, yöresel kıyafetler, çantalar, cep telefon kılıfları, panolar, halılar ve çoraplar gibi el ürünleri de yer aldı.

ÇATOM eğitmeni Seyran Adıyaman, günlerdir kurulu stantlar arasında en çok satış yapanlar arasında Beytüşşebap standının olduğunu belirtti. Adıyaman, “İki gündür standımız Sultan Ahmet Meydanı’nda sergileniyor. GAP Bölge Başkanlığının 12 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği sergiye bu yıl da katıldık. Çok verimli geçiyor. Herkesi standımıza davet ediyoruz” dedi.