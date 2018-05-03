Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 10:37

İstanbul’da Beytüşşebap standı açıldı

İstanbul’da yapılan “Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi”nde Beytüşşebap standı açıldı.

İstanbul’da Beytüşşebap standı açıldı

03 Mayıs 2018 10:37


İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde GAP İdaresi Başkanlığına bağlı Çok Amaçlı Toplum Merkezleri’nde (ÇATOM) kadınlar tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulduğu “Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi” 12. kez Sultanahmet Meydanı’nda açıldı. Sergide bulunan Beytüşşebap standında, ilçede faaliyet gösteren ÇATOM’da kurs gören kadınların Jirki kilimi, yöresel kıyafetler, çantalar, cep telefon kılıfları, panolar, halılar ve çoraplar gibi el ürünleri de yer aldı.


ÇATOM eğitmeni Seyran Adıyaman, günlerdir kurulu stantlar arasında en çok satış yapanlar arasında Beytüşşebap standının olduğunu belirtti. Adıyaman, “İki gündür standımız Sultan Ahmet Meydanı’nda sergileniyor. GAP Bölge Başkanlığının 12 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği sergiye bu yıl da katıldık. Çok verimli geçiyor. Herkesi standımıza davet ediyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
20
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç