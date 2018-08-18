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18 Ağustos 2018 11:31

İstanbullu tekstilciden Silopi’ye giysi yardımı

İstanbul’da ikamet eden Enes Ege Çavdar adlı iş adamı, Silopi ilçesinde yarıma muhtaç 100 kişiye giysi yardımında bulundu.

İstanbullu tekstilciden Silopi’ye giysi yardımı

18 Ağustos 2018 11:31


Kurban Bayramı öncesi İstanbullu iş adamı Enes Ege Çavdar, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yardıma muhtaç 100 kişiye giysi yardımında bulundu. Kendisine sosyal medyadan ulaşan Silopili genç Kamil Dölcel’in yardım çağrısına cevap veren iş adamı Çavdar, yardımlarının devam edeceğini belirtti. Silopili genç Kamil Dölcel, Kurban Bayramı dolayısı ile sosyal medya üzerinden Enes Ege Çavdar’a ulaştığını ve yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Enes Ege Çavdar’ın kendisine gönderdiği yardımları 100 kişiye dağıttığını belirten Dölcel, yardımlardan ötürü Enes Ege Çavdar’a teşekkürlerini iletti.




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