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09 Mayıs 2018 10:10

İtfaiyeden öğrencilere ilk yardım eğitimi

Şırnak Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencilerine Afet ve Acil Durumlarda yapılması gerekenlere ilişkin uygulamalı, ilk yardım ve bilgilendirme eğitimi verildi.

İtfaiyeden öğrencilere ilk yardım eğitimi

09 Mayıs 2018 10:10


Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde verilen uygulamalı eğitime, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. Öğrencilere yönelik bilinçlendirme ve ilk yardım eğitimlerine hız veren Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Mehmetçik İlköğretim Okulunda acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. Belediye İtfaiye Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekipleri öncülüğünde gerçekleşen tatbikatta, acil durum planı uygulandı. Öğrencilere ve öğretmenlere depremde ilk yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri ve ilk yardım yöntemleri anlatıldı. Afet ya da acil durumda, içinde bulunulan binanın nasıl tahliye edileceği İtfaiye Müdürlüğünün uzman ekipleri tarafından uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenci ve öğretmenlere verilen eğitim ve yapılan tatbikatın ardından, İtfaiye Müdürlüğü tarafından depremde ilk yapılması gerekenler, yangına müdahale şekilleri ve ilk yardım yöntemlerinin anlatıldığı kitaplar dağıtıldı.




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