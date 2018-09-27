Kaçak keklik avcılarına 13 bin 305 lira para cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Uludere'de yapılan denetimlerde 21 canlı kınalı Kekliğe el konuldu, 4 kişi hakkında da toplam 13 bin 305 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Konu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak İl Şube Müdürü Orhan Kalay tarafından yapılan açıklamada; jandarma birimlerinin işbirliği ile Uludere ilçesi sınırları dahilinde düzenlenen denetimlerde, 21-25 Eylül tarihleri arasında toplam 21 canlı kınalı Kekliğe el konulduğunu ve 4 şahsa toplam 13 bin 305 TL idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandığı belirtildi. Kalay, “Doğayı bizimle paylaşan sevimli yaban dostlarımızın yaşam haklarının güvence altına alınması ve yaşamlarının devamının sağlanması hususunda herkese sorumluluk düştüğü, kaçak ve usulsüz avlanan şahıslara yönelik olarak denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği, ilimiz genelinde bulunan yaban hayvanları ile bunların yaşam alanları ve doğanın korunmasına gereken özenin gösterilmesi, avcılığın, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu doğrultusunda belli etik kurallar içinde yapılması, doğal yaşam alanlarında bulunan yaban hayvanlarımızın ve doğal zenginliklerimizin korunması, yasa dışı avlanmanın önüne geçebilmek amacıyla, başta avcılar olmak üzere bütün vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.