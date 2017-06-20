Kar için kilometrelerce yürüyorlar

Vatandaşlar, getirdikleri karı pekmez ve yoğurtla karıştırarak tüketiyor.

Türkiye’nin Irak sınırında bulunan ve zorlu doğasıyla baş döndüren Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, dağların yüksek kesimlerinde bulunan karları toplayabilmek için kilometrelerce yol yürüyor. Vatandaşlar, getirdikleri karı hem ilçe merkezinde hem de çevre illerde satıyor. Kar alan vatandaşlar ise bunu pekmez ve yoğurtla karıştırarak tüketiyor.

Vatandaşlardan Şeref Uçuş kar alabilmek için ilçeye bağlı Gökçe köyüne gittiğini ve burada poşetlere koyduğu karı evine götürmek için oruçlu haliyle uzun bir yol yürüdüğünü söyledi. Uçuş, “Beytüşşebap’a bağlı Başaran köyünde kalıyorum. Birçok hastalık için iyi gelen karı almak için Gökçe köyüne geldik. Burada akrabalarımızla beraber getirdiğimiz karı temizledikten sonra bidonlara koyuyoruz. Sonra Cizre ve İdil’e de götürüyoruz. Burada kimi satıyor kimi de hediye olarak akrabalarına veriyor. Sağlık açısından çok faydalı” dedi.

Naci Gökçe adlı vatandaş ise, “Düşen çığlarda biriken kar kütleleri geç eridiği için yaz aylarına kadar varlığı devam ediyor. Buralar sıcak olduğunda getirip tatlı niyetine tüketiyoruz. Çok şifalı, ishal ve karın ağrısına çok iyi gelen kar aynı zamanda geçim kaynağı oldu. Kimisi başka ilçelere götürüp 5 kilogramı 10 liradan satıyor” diye konuştu.