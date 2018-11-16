Kar sonrasında oluşan sel, karayolunu ulaşıma kapattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan sel, yüksek dağlardan toprakla birlikte kayarak karayolunu ulaşıma kapattı. Saniye saniye kameralara yansıyan heyelan sonrasında kapanan Beytüşşebap-Şırnak karayolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. İş makineleri karayolunda biriken toprağı temizlerken, sabah saatlerinde okula gitmeye çalışan öğrencilerin çamura batmaması için iş makineleri tarafından taşındı.

Edinilen bilgiye göre dün akşamdan itibaren etkili olan yağış yüksek yerleri beyaz örtüye bürüdü. Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerde bir süre sonra yağmurla birlikte sel oluştu. Yüksek dağlarda oluşan sel heyelana da neden oldu. Dağlardan su gibi akan toprak Beytüşşebap Şırnak karayolunu ulaşıma kapattı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyündeki askeri üs bölgesine yol götüren firmanın yol çalışması yaptığı bölgede yol kenarına attığı hafriyat sel ile birlikte Ayvalık köyüne doğru kaydı. Tonlarca taş ve toprağın selin etkisiyle kayarak 1 kilometre boyunca akması sonucunda Beytüşşebap-Şırnak karayolu ulaşıma kapandı. İkinci kez heyelanın meydana geldiği yerde daha önce yüzlerce arı telef olmuştu. Şimdi ise Beytüşşebap Şırnak yolu ulaşıma kapandı. 6 saat boyunca ulaşıma kapalı olan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucunda 6 saat sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Yol çalışması yapan iş makineleri okula giden öğrencileri çamura batmaması için iş makinesiyle taşıdı.