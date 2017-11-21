Kar yağışından etkilenen koyun sürüsü köye indirildi

Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Uludere ve Uzungeçit beldesi arasında bulunan Suvara Meşa geçidi kısa bir süreliğine kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı. Belde merkezinde ise her taraf beyaza büründü. Koyun ve keçi sürülerini otlatmaya götüren çobanlar ise yoğun kar ve tipi nedeniyle hayvanlarının telef olmaması için köye getirip ahırlara yerleştirdi. İdris Bayram adında bir sürücü ise yağan kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiğini belirtti. Bayram, "Dün akşamdan itibaren yağan yağmur sabahın erken saatlerinde ise yerini kara bıraktı. İlçemizle belde arasında bulunan Suvara Meşa geçidi kısa bir süreliğine kapandı. Kar, tipi ve sis nedeniyle bu yolu kullanamayan sürücüler akşam saatlerinde ilçe merkezine gidebildiler. Çobanlar sürülerini de köye getirmek zorunda kaldı" dedi.