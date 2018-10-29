Kato Dağı zirvesinde Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin kuruluşunun 95'inci yıl dönümünde Mersin'in Gülnar ilçe halkı tarafından gönderilen badem ile ilçede eğitim gören öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar, Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Pendik ve beraberindeki heyet tarafından Kato Dağı'nda vatan nöbeti tutan Mehmetçiğe götürüldü.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olaylarıyla gündeme gelen Kato Dağında vatan nöbeti tutan Mehmeçik için kalem tutan eller mektup yazdı. Aile büyükleri tarafından badem için hazırlanarak kaymakama ulaştırılırken, çocuklar da yazdıkları mektupları Kato Dağı'na ulaşması için gönderdi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, İlçe Alay komutanı Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Ak Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ilçe merkezinde kutlamalara katıldıktan sonra birlikte Kato Dağına çıkıp askerler için Mersin'in Gülnar ilçesinden gelen badem içi ve mektupları teslim etti. 3 bin rakımlı Kato Dağına çıkan heyet burada Mehmeçikle beraber gönderilen mektupları okundu. Badem içi ise Mehmetçiklere ikram edildi.

Karlı dağların zirvesinde dev ay yıldızlı Türk bayrağı nöbeti sürüyor.

Kaymakam bizzat askerlere mektup dağıttıktan sonra askerlerin mektupları okumalarını istedi. Mektupları bir bir okuyan Mehmeçik duygusal anlar yaşadı. Kaymakam Pendik yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet bayramının 95'inci yıl dönümünü Kato'da kutlamanın heyecanını yaşadığını belirtti. Pendik, "Kato Dağında vatan aşkıyla nöbet tutan silahlı kuvvetlerimizle beraberiz. Burada bu gün 29 Ekim coşkusunu dev bayrağımızın altında yaşıyoruz. Gülnar ilçesinden değerli dostlarımızın vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin göndermiş olduğu anlamlı hediyelerini iletmek istedik. Askerimiz bir bir mektupları okudu. Onlarda bu kardeşlerimize mektup yazıp gönderecek bizde kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah. Kato, Kerkür, Marinus ve diğer üst bölgelerimize tüm mektupları ulaştıracağız. Bu anlamlı mesajı sahiplerine ulaştırdık ayrıca kendi imkanlarıyla badem içi hazırlayan kardeşlerimize büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Mehmetçiğimizin Kato'dan tüm Türkiye'ye selamları var'' dedi.

İlçe merkezine karayolu ile gelen heyet özel harakat polisleriyle bir araya gelerek cumhuriyet bayramını kutladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı İsmail Pendik daha önce görev yaptığı Mersin'in Gülnar ilçesinden gelen mektup ve badem içini Kato Dağı zirvesinde nöbet tutan askere götürüp, bu anlamla günde askere moral verdi.