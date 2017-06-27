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27 Haziran 2017 14:00

Kato’da operasyon bayramda da sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 19 Nisan’da başlatılan geniş kapsamlı operasyon bayramda da sürüyor.

Kato’da operasyon bayramda da sürüyor

27 Haziran 2017 14:00

İlçe Kaymakamı Murat Şener, operasyon bölgesini ziyaret ederek, operasyonda görevli güvenlik güçlerinin bayramlarını kutlayıp, kurban kestirdi.


Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 19 Nisan’da başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu bayrama rağmen 70’inci gününde devam ediyor. İlçe Kaymakamı Murat Şener, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Murat Bulut ve İlçe Emniyet Müdürü Adnan Ünsal ile birlikte Kato Dağı’na gelerek, operasyonda görevli güvenlik güçlerinin bayramlarını kutladı. Şener, güvenlik güçleri için kurban da kestirdi. Daha sonra incelemelerde bulunan Şener ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.




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