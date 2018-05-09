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09 Mayıs 2018 10:36

Kato’da yamak paraşütü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’nda yamaç paraşütü yapıldı.

Kato’da yamak paraşütü

09 Mayıs 2018 10:36


Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’na iki önce Tekirdağ’dan gelen yamaç paraşütü sporcuları, dağda uçuş gerçekleştirdi. Türk bayraklı paraşütleriyle uçuş gerçekleştiren Arslan Hamza Algül, Halim Taştekin ve Faruk Çelik, 2 bin 900 rakımlı dağdan süzülmenin mutluluğunu yaşadı. Sporculardan Hamza Akgül, “Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü olarak, ‘Edirne de bizim Hakkari de bizim bu vatan hepimizin’ sloganıyla başlattığımız Doğu ve Güneydoğu Anadolu gezimizde yolumuz Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine düştü. Beytüşşebap ilçemizin Feraşin Yaylası yakınlarında kamp kurduk. Uçuş yaptığımız nokta 2 bin 100 rakımlıydı. Buradan Türk bayraklı paraşütlerimizle havalanarak, Gökçe ve Çığlıca köyleri üzerinden Kato Dağı eteklerine, oradan da Faraşin Yaylası’na doğru uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bu uçuşlarımız esnasında bölgede yaşayan halkın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bizlere gönüllerini açan aşlarını paylaşan tüm yöre halkına, müteşekkiriz” dedi.




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