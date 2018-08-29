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29 Ağustos 2018 13:49

Kayalıklardan düşen sürü telef oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kayalıklardan düşen yaklaşık 200 koyun ve keçi telef oldu.

Kayalıklardan düşen sürü telef oldu

29 Ağustos 2018 13:49

100 kadar hayvan da mahsur kaldığı kayalıklarda köylüler tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Beytüşşebap ilçesi Bolağaç köyü kırsalında otlatılan yaklaşık 300 keçi ve koyun kayalık alana gitti. Burada uçuruma atlayan hayvanlardan yaklaşık 200’ü telef oldu. 100 hayvan da kayalıklarda mahsur kalan. Mahsur hayvanları bulundukları yerden köylüler kurtardı.


Köylülerden Erdal Üce, saat 06.00 sıralarında kendilerine gelen telefonla durumu öğrendiklerini belirterek, “Durumu öğrenir öğrenmez buraya geldik. 200 koyun ve keçi telefon oldu. Mahsur kalan keçileri ise kurtardık” dedi.


Abdurrahman Üce de 200’e yakın koyununun telef olduğunu belirterek, mağdur olduklarına dikkat çekti.


Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine gelen İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemede bulundu.




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