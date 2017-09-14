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14 Eylül 2017 11:19

Kaymakam Arıcan asfalt çalışmalarını inceledi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Kuştepe’deki okul yollarının asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Arıcan asfalt çalışmalarını inceledi

14 Eylül 2017 11:19


Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalar, Kuştepe’de bulunan 7 okul çevresinde yoğunlaştırıldı. Kuştepe mevkisinde bulunan okullar için yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, eğitim sezonu öncesi asfalt eksikliği bulunan okulların çevresindeki yollarının tamamının asfaltlanacağını açıkladı. Asfaltlama programının aksatılmadan sürdürüldüğünü belirten Arıcan, çalışmaların en geç Pazar gününe kadar tamamlanmasını istedi. Gerekirse ekip sayısının arttırılacağına da vurgulayan Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke’den okullar ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.




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