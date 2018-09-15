Kaymakam Arıcan, Habur'a kadar bisikletle gelen Değer'i kabul etti

Edirne Kapıkule Sınır Kapısından, Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısına kadar pedal çeviren Ramazan Değer, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan'ı makamında ziyaret etti.

Cizreli Ramazan Değer, sevgi ve kardeşlik için Edirne Kapıkule Sınır Kapısından, Silopi Habur Sınır Kapısına kadar bin 884 kilometrelik yolu 12 gün boyunca pedal çevirerek kat etti. Önceki gün Habur Sınır Kapısına ulaşan Değer, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Faik Arıcan'ı ziyaret etti. Değer, “Amacının hem memlekete olan özlemini gidermek hem de sevgi ve kardeşliğe dikkat çekmekti. Bin 884 kilometrelik yolu 12 günde tamamladım. Bunu yaparken de büyük bir keyif aldım” dedi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ise, “Sevgi ve kardeşlik için pedal çeviren Ramazan Değer kardeşimizi bu özverili başarısından dolayı kutluyor, Cizremizi bu vesile ile tanıttığı için kendisine teşekkürlerimi sunuyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.