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Kaymakam Arıcan öğrencilerle bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, öğrencilerle bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, öğrencilerle bir araya geldi.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, yeni eğitim öğretim yılı münasebetiyle Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa katıldı. Programın ardındın sınıfları ziyaret eden Arıcan, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve başarılar diledi.


Ardından Cizre Fen Lisesini de ziyaret eden Arıcan, burada da öğrencilerle bir araya geldi.

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