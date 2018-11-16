İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Arıcan öğretmenlerle bir araya geldi

Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Arıcan, “Öğretmenlerimizin, sorumluluk duygusu gelişmiş, geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, iyi ahlaklı, insana ve emeğe saygılı, en zor koşullarda dahi ülkesine sahip çıkan ve ülkesini muasır medeniyetler seviyesine taşımayı ilke edinen, ailesine ve milletine bağlı nesillerin yetişmesine sunacağı katkı geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.