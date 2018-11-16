Kaymakam Arıcan öğretmenlerle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, ilçeye yeni atanan öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Arıcan, “Öğretmenlerimizin, sorumluluk duygusu gelişmiş, geçmişini iyi bilerek geleceğe güvenle bakan, iyi ahlaklı, insana ve emeğe saygılı, en zor koşullarda dahi ülkesine sahip çıkan ve ülkesini muasır medeniyetler seviyesine taşımayı ilke edinen, ailesine ve milletine bağlı nesillerin yetişmesine sunacağı katkı geleceğe yapılacak en büyük yatırımdır” dedi.