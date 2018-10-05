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Kaymakam Arıcan'dan minik öğrencilere ayakkabı

Şırnak’ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İsmail Ebul-İz Okulunu ziyaret edip ana sınıfı öğrencilerine ayakkabı hediye etti.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, İsmail Ebul-İz Okulunu ziyaret edip ana sınıfı öğrencilerine ayakkabı hediye etti.


2018-19 Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte İsmail Ebul-iz İlk Okulunu ziyaret eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Ana sınıfına giden minik öğrencilere ayakkabı hediye etti. Minik öğrencilerle bol bol sohbet eden Arıcan, daha sonra çocuklara tek tek ayakkabılarını giydirdi. Yeni ayakkabılarını giyen Minik Öğrencilerin mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

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