Kaymakam Işıktaş onarılan okulları dolaştı

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, bakım ve onarımı yapılan okulları dolaştı.

Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, ilçe merkezindeki Cudi ve Sevgi İlk ve Ortaokullarını dolaşarak, öğrenciler ile bir araya geldi. İlçe Kaymakamı Işıktaş, öğrenciler ile sınıflarda bir süre sohbet ettikten sonra, öğretmenler ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Işıktaş burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan'dan bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıklaş ve beraberindekiler okuldan ayrıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan yaptığı açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatıyla, içişleri bakanlığınca görevlendirme yapılan Silopi belediyesi tarafından yaz tatili boyunca tespit edilen 68 okulun boya, badana, zemin döşeme, elektrik tesisatı, güvenlik kamera sistemi ve anaokullarının bütün ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.